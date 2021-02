Oficial: Benfica vai jogar a 2.ª mão da eliminatória da Liga Europa com o Arsenal em Atenas

Jorge Jesus já tinha falado do assunto numa conferência de imprensa e a UEFA oficializou esta sexta-feira: o Benfica vai disputar a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa com o Arsenal na Grécia. Será no Estádio Georgios Karaiskakis (casa do Olympiacos, em Atenas), às 17h55 do dia 25 de fevereiro.





Recorde-se que o encontro da primeira mão, onde os encarnados jogam na condição de visitados, terá lugar no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, às 20h00 do dia 18 de fevereiro.Os encontros têm de ser disputados em locais neutros devido às restrições impostas pelo Reino Unido a Portugal, em virtude da pandemia de covid-19.