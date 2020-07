Benfica vai receber quatro jogadores egípcios à experiência

O Benfica vai receber nas próximas semanas quatro jogadores dos egípcios do Nogoom FC à experiência, segundo revelou esta quarta-feira o presidente do emblema egípcio ao site King Fut. De acordo com as declarações prestadas, do quarteto de jovens o mais promissor é o lateral direito Karim Fouad, considerado como um dos maiores talentos da formação do clube sediado em Gizé.





"O Karim é um jogador talentoso. Na temporada passada acordámos que iria fazer um período de experiência juntamente com mais três jogadores (Mahmoud Saber, Mahmoud Gehad e El-Diastey). Todo o nosso sistema de formação está sob observação do Benfica. O clube português tem prioridade e estamos agora à espera do retomar das ligações aéreas entre o Egito e Portugal", explicou Mohamed Al-Tawila.Com 20 anos, Karim Fouad esteve na temporada 2019/20 cedido ao ENPPI, da primeira divisão, clube pelo qual disputou 23 encontros, assinando atuações que lhe valeram a chamada à seleção olímpica do país mas que também chamaram à atenção do Al Ahly - isto para lá das águias.