Benfica valoriza quase 4% após confirmação da proposta de 126 milhões por João Félix

As ações do Benfica estão a reagir em alta ao anúncio oficial de que o Atlético de Madrid pretende pagar a cláusula de rescisão para ficar com o avançado João Félix.

Os títulos sobem 3,63% para 3,14 euros, sendo que logo nos primeiros minutos da sessão foram transacionadas 12 mil ações, já acima da média diária dos últimos seis meses de 8.251 títulos.

A SAD encarnada já tem vindo a beneficiar com a especulação de que iria receber 120 milhões pelo passe do jovem avançado, mas só ontem à noite foi oficializado o negócio. O Benfica SAD emitiu um comunicado na CMVM a informar que o Atlético de Madrid apresentou uma proposta no valor de 126 milhões de euros pelo avançado, a serem pagos em prestações, que está a ser analisada pelo Benfica.

Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a 120 milhões de euros.

A perspetiva de concretizar este negócio tinha já levado as ações da SAD do Benfica a disparar em várias sessões recentes, com os títulos a atingirem máximos desde 2010. Esse pico foi fixado nos 3,15 euros, pelo que as ações estão de novo muito perto de atingir este patamar.

No acumulado do ano a SAD encarnada acumula ganhos de 85,8%, o que representa o melhor desempenho entre todas as cotadas portuguesas. A capitalização bolsista está nos 72,2 milhões de euros, valor que se situa bem abaixo do montante que pode vir a encaixar com a venda de Félix.

Caso a proposta se concretize, o avançado de 19 anos deverá ir para Madrid ganhar sete milhões de euros líquidos por ano, ou seja, 19 mil euros por dia.