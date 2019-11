Benfica vê Liga dos Campeões por um canudo: as contas e a classificação do grupo

Com a derrota em Lyon ( 3-1 ), o Benfica praticamente comprometeu a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões. As águias ocupam o último lugar do grupo 4 mas agora a quatro pontos do segundo classificado (3 contra 7), precisamente a formação francesa. Desta forma, os encarnados estão obrigados a vencer as duas restantes jornadas mas tal pode, mesmo assim, não ser suficiente.Na 5.ª ronda, a formação orientada por Bruno Lage tem de vencer o líder RB Leipzig na Alemanha e esperar que o Lyon não consiga derrotar o Zenit.Depois, a fechar a fase de grupos, o Benfica tem de ganhar em casa aos russos e esperar, novamente, por um deslize do Lyon ou, caso tenha anulado a desvantagem no confronto direto com os alemães (perdeu 2-1 na Luz), aguardar por triunfo dos franceses. Seja como for, vida muito difícil para os campeões nacionais na maior prova de clubes da UEFA...No pior cenário, na próxima jornada o Benfica pode mesmo ficar não só fora da Liga dos Campeões como também das competições europeias. Se perder na Alemanha e o Zenit vencer, as águias são automaticamente eliminadas.1.º Leipzig, 9 pontos2.º Lyon, 73.º Zenit, 44.º Benfica, 3Consulte o calendário das duas últimas jornadas AQUI