Benfica vence Alverca em jogo-treino

O Benfica venceu o Alverca (Campeonato de Portugal) por 2-0, num jogo-treino realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal. Os golos foram marcados por Vinícius e Raul de Tomas, que formaram dupla no ataque. Bruno Lage deu uma oportunidade aos jogadores menos utilizados e elaborou um onze com várias novidades, entre as quais Filipe Cruz, lateral dos sub-23.





Eis o onze utilizado com o Alverca: Zlobin, Filipe Cruz, Jardel, Ferro e Cervi; Samaris, Gabriel, Caio Lucas e Grimaldo; Vinícius e Raul de Tomas