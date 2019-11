Benfica vence Santa Clara com reviravolta no marcador

O Benfica venceu este sábado o Santa Clara por 2-1, nos Açores, com uma reviravolta no marcador. Os açorianos começaram a vencer aos 17' com um golo de Carlos Jr e o Benfica só empatou aos 54' por Vinicius. Pizzi, aos 78', fechou a contagem.





Com esta vitória, os encarnados somam agora 30 pontos, mais cinco do que o FC Porto que amanhã joga no Bessa com o Boavista.