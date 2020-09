Benfica vencia por 5-1 aos 87' e Jorge Jesus atirou: «Vamos lá fazer mais golos!»

A conhecida exigência de Jorge Jesus fez-se ouvir na reta final do Famalicão-Benfica. Com os encarnados a ganhar por 5-1, aos 87', o treinador disparou um audível "vamos lá fazer mais golos", pedindo à sua equipa para continuar em cima do adversário.





Nessa fase, o Famalicão estava ligeiramente melhor e instantes depois acabaria mesmo por rematar ao ferro. O marcador não voltaria a sofrer alterações.