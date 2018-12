Benfica visa CA da FPF e pede esclarecimentos sobre o balanço do VAR

O Benfica acusou esta terça-feira o Conselho de Arbitragem de atenuar as conclusões do balanço do uso do vídeo-árbitro esta temporada . Através do 'News Benfica' no seu site oficial, o clube da Luz diz existir "um sério problema de credibilidade" após ano e meio de VAR em Portugal.As águias socorrem-se do balanço feito pelo CA desta temporada, dizendo que aquele organismo "tenta mitigar a questão, dizendo que existiram 639 situações checkadas, quando o mais honesto seria lembrar que foram 9 erros, sim, mas nas únicas 33 situações que foram analisadas"."Isto é: a percentagem de erros cresce de 1,4% (9 em 639) para 27,2% (9 em 33 revisões formais dos lances, aquilo que interessa contabilizar). Ou seja: mesmo com recurso ao VAR, há 27,2% de más decisões!", resumem os encarnados.Além disso, o Benfica deixou ainda algumas questões que gostaria de ver respondidas: "O interesse do estudo seria outro se o CA nos tivesse feito o favor de fornecer a informação que passou agora a ser a mais desejada. Há 9 erros, sim senhor. Mas onde estão eles? Quem os cometeu? Em que jogos? Ficamos à espera".