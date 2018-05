O Benfica já reagiu ao comentário de Francisco J. Marques esta quarta-feira à notícia do 'Jornal de Notícias', que refere que os árbitros que terão sido 'espiados' no âmbito do processo 'e-toupeira', estão a ser chamados pelas autoridades para prestar declarações.No Twitter, o diretor de comunicação do FC Porto considerava que "Vale e Azevedo afinal era um menino" A resposta dos encarnados surgiu na mesma plataforma: "O porta-voz da aliança do crime organizado, da ameaça aos árbitros, do roubo de emails, dos alegados subornos a árbitros e jogadores está em desespero. Não existe fuga para Vigo que os salve do 'Estorilgate'", lê-se no tweet feito na conta do Benfica dirigida à imprensa.