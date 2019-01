O Benfica voltou esta quinta-feira a atacar a arbitragem, dando a entender, uma vez mais, estar a visar o jogo do FC Porto . Na publicação 'News Benfica', as águias reiteram que "não há memória de um campeonato com tantos erros em benefício da mesma equipa"."Errar é humano. Agora errar sempre em benefício da mesma equipa e em decisões de difícil compreensão – até pela existência do VAR – torna tudo mais inexplicável. Não há memória de um campeonato com tantos erros em benefício da mesma equipa. É a dignidade e o prestígio da principal competição nacional que estão em causa", pode ler-se no site oficial dos encarnados.