Benfica volta a colocar André Almeida no boletim clínico

O Benfica fez, esta sexta-feira, uma alteração no boletim clínico emitido ontem para voltar a introduzir o nome de André Almeida. O capitão encarnado está a debelar uma "lesão muscular na face anterior da coxa esquerda", facto que explica a sua ausência na lista de convocados para o jogo com o Cova da Piedade, da Taça de Portugal, desta noite.





No boletim clínico, mais três nomes: Chiquinho (desinserção do tendão médio adutor, à esquerda), Conti (lesão muscular na região anterior da coxa direita) e Rafa (tendinopatia no adutor esquerdo).