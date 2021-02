Benfica volta a começar um jogo com 11 estrangeiros: apenas com Jorge Jesus tal aconteceu

Seis anos depois, o Benfica começou um jogo com 11 estrangeiros no onze. Hoje, diante do Famalicão, foram titulares Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Everton, Weigl, Taarabt, Cervi, Seferovic e Darwin. A última vez em que tal tinha acontecido fora em 2014/15, também com Jorge Jesus ao leme, diante do Gil Vicente.





Aliás, segundo o 'PlaymakerStats', Jesus é o único treinador da história do Benfica a fazer alinhar apenas estrangeiros de início. A primeira vez que tal aconteceu foi em 2010/11, contra o Paços de Ferreira