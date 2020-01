Benfica volta ao ataque ao FC Porto: «Impossível mascararem o que todos já constatámos»

Depois de, no sábado, o Benfica ter elencado aqueles que diz serem os "sucessivos erros de arbitragem" que têm favorecido o FC Porto, os encarnados voltaram hoje ao tema e falam em "pelo menos sete pontos a mais para os portistas" a uma jornada de terminar a primeira volta do campeonato nacional. E apontam estatísticas.





"Uma análise estatística permite constatar que o FC Porto, nas 16 primeiras jornadas, teve 37,5% dos seus jogos (seis) arbitrados por elementos da Associação de Futebol do Porto e 56,25% dos jogos com árbitros ou VAR daquela Associação, e apenas teve dois jogos arbitrados por elementos da Associação de Futebol de Lisboa. O nosso clube teve dois árbitros da Associação Futebol de Lisboa (12,5%), os mesmos 37,5% (6 jogos) com árbitros da Associação de Futebol do Porto e apenas um total de 18,75% com árbitros ou VAR de Lisboa", pode ler-se na 'News Benfica' desta segunda-feira."É natural que haja erros em todos os lados e para todas as cores. Não é natural, no entanto, que coincida tantas vezes o beneficiário desses erros, o FC Porto. Bem podem eles tentar lançar as cortinas de fumo que entenderem, porém, já se tornou impossível mascararem o que todos já constatámos. São demasiados os erros a seu favor", lê-se.E prosseguem: "Listar todos os erros que beneficiaram o FC Porto seria um exercício longo, fastidioso e deprimente, mas não podemos deixar de referir o que se passou em Moreira de Cónegos: falta clara de Soares sobre um defesa do Moreirense no golo (2-3) que deu a vantagem ao FC Porto; penálti de Fábio Silva que ficou por assinalar; e ainda uma falta-fantasma assinalada contra o Moreirense num lance que daria o 2-0 para a equipa da casa. Assim se quebram enguiços! Depois de V. Guimarães, Portimonense, Santa Clara (no Campeonato e Taça) e Rio Ave, só para referir os casos mais evidentes e que não deixam margem para dúvidas, desta vez saiu a fava ao Moreirense".