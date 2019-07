Benfica volta ao "braço armado" do clube e fala em novo conceito

As Casas do futuro do Benfica: veja o projeto que arrancará em Santarém



As Casas do futuro do Benfica: veja o projeto que arrancará em Santarém

O Benfica sublinhou esta quinta-feira, na sua newsletter diária, que o "desenvolvimento e expansão das Casas do Benfica" – "o braço armado do clube", pode ler-se - vai prosseguir, anunciando o lançamento do conceito "Casa do Benfica 2.0" com inauguração prevista para este ano em Santarém "Preferencialmente localizadas em zonas centrais ou emblemáticas das localidades, as Casas 2.0 terão três áreas de atuação: Store Benfica; Snack-bar; e Benfica ativo (dos 6 aos 100 anos), com uma oferta de atividades que vão do desporto e ocupação de tempos livres ao apoio escolar e educação complementar", revelam os encarnados numa altura em que a equipa continua nos Estados Unidos e onde irá inaugurar duas casas (San José e New Bedford) e visitar outras cinco (Hartford, Danbury, Philadelfia, Newark, Fall River).Na 'News Benfica', o emblema da Luz anuncia também que "foi ultrapassada a meta dos 45 mil RED PASS vendidos" e fechada a fase de renovação e venda.