Benfica voltou a treinar no Estádio da Luz

O Benfica voltou esta quarta-feira aos treinos no Estádio da Luz. Bruno Lage orientou uma sessão ao final da tarde, que terminou perto das 21 horas, com 32 jogadores, 24 do plantel principal e oito do grupo de reserva.





Com o regresso ao recinto, o treinador quis simular as condições que poderá encontrar dia 4 de junho, frente ao Tondela, primeiro jogo depois das suspensão do campeonato. Ao contrário do que aconteceu no passado sábado, em que a sessão foi de manhã, este coincidiu com a hora em que vai iniciar-se a receção aos beirões (19h15), pois o objetivo passava, igualmente, por trabalhar debaixo de condições climatéricas semelhantes.Na Luz, o treinador voltou a afinar a estratégia para o reinício do campeonato, numa altura em que falta uma semana para a receção ao Tondela. O treinador contou com os tais 32 elementos. De manhã, no Benfica Campus, treinaram apenas os oito jovens jogadores. À tarde, este grupo integrou o plantel principal no palco onde o Benfica vai realizar cinco dos últimos dez encontros do campeonato.O único ausente foi David Tavares, que continua em isolamento no Seixal. O médio acusou positivo para a Covid-19 e aguarda novos testes. Se derem negativo, será reintegrado na preparação dos campeões nacionais.