Benfiquista Carlos dos Santos convocado pelos Estados Unidos para o Mundial Sub-20

O guarda-redes Carlos dos Santos foi convocado pelos Estados Unidos para o Mundial Sub-20. O jovem futebolista do Benfica, de apenas 18 anos, é um dos 21 nomes incluídos na lista final do selecionador Tab Ramos para a competição que terá lugar na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho. guardião de raízes portuguesas conta já com duas internacionalizações no escalão sub-20 dando atualmente cartas entre as equipas sub-23 e de juniores dos encarnados. CJ, como é conhecido, aterrou no Caixa Futebol Campus em 2016 procedente do Philadelphia Union.Os Estados Unidos entram em competição a 24 de maio diante da Ucrânia, defrontando depois a Nigéria (27) e o Qatar (30) também na fase de grupos.