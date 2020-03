Benfiquista Pedrinho já regressou aos treinos no Corinthians

Garantido pelo Benfica para a próxima temporada, o médio Pedrinho voltou esta quinta-feira a trabalhar com os restantes colegas do Corinthians, clube no qual irá permanecer pelo menos até final do Campeonato Paulista. Segundo o Timão, o novo craque das águias realizou apenas o aquecimento no relvado, voltando depois à zona interior do centro de treinos, onde "realizou trabalhos físicos".





Ao que tudo indica, Pedrinho irá voltar às opções de Tiago Nunes já no domingo para defrontar o Ituano, em duelo do estadual paulista.