Benfiquistas entusiasmados querem o '37'

O Benfica somou ontem o sétimo triunfo consecutivo, em jogos do campeonato, o que, aliado às exibições convincentes, deixou os adeptos muito entusiasmados e confiantes na conquista do título de campeão. A vitória no terreno do Aves deixou o Benfica novamente a apenas um ponto do FC Porto e os benfiquistas presentes entoaram vários cânticos a pedir o campeonato nacional. "Benfica, Benfica, Benfica, dá-me o 37" ou "nós só queremos o Benfica campeão" foram alguns dos cânticos entoados no final da partida de ontem.Tal sucedeu logo após o apito final de Hugo Miguel e numa altura em que os jogadores agradeciam o apoio recebido por parte do público afeto ao Benfica, que se apresentou em massa no Estádio do Clube Desportivo das Aves e que durante os 90 minutos não se cansou de apoiar. O golo madrugador de Seferovic, ao minuto 3, deu o mote e desde então foram os adeptos das águias, que se encontravam em maior número, aqueles que mais foram fazendo a festa. Esta ganhou uma maior expressão no final, num momento de perfeita união entre a comitiva e os adeptos benfiquistas no fim do jogo.