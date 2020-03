Benfiquistas não perdoam Makaridze

Os adeptos benfiquistas não esqueceram e não perdoaram Makaridze pelas declarações polémicas, após o final do jogo com o Portimonense, na jornada transata [n.d.r.: "Prefiro não perder frente ao Benfica e depois perder com todos os outros"]. O guardião acabou, posteriormente, por pedir desculpa ao clube da Luz, mas a verdade é que ontem ouviu muitos apupos das bancadas onde estavam os adeptos das águias.

Tal foi logo notório quando o ‘speaker’ anunciou os onzes das duas equipas. Assim que gritou o nome do guardião georgiano, ouviu-se uma tremenda vaia, acompanhada de muitos assobios. Tal foi ainda mais notório no início da segunda parte, quando Makaridze foi defender a baliza mais próxima dos adeptos das águias. Foi o momento em que os apupos foram mais notórios. E, desde então, sempre que tocou na bola no segundo tempo, foi sempre alvo de grande contestação.

Em sentido contrário, Sílvio, jogador que já equipou de águia ao peito e que agora milita nos sadinos, foi aplaudido pelos benfiquistas, os quais ainda demonstram carinho pelo lateral.