Benfiquistas sem mãos a medir a dar camisolas

Mal soou o apito final do árbitro Manuel Oliveira, os jogadores acorreram para o círculo central para os habituais cumprimentos entre equipas com os de Montalegre, com um objetivo bem claro em mente: uma recordação que poderia eternizar (ainda mais) um jogo ímpar para os da casa. Foi, portanto, sem surpresa que Gedson, Castillo ou Corchia tenham seguido para os balneários já com o tronco a descoberto, apesar do frio que se fazia sentir.

Já David Carvalho, lateral-direito barrosão que cumpriu grande parte da formação ao serviço do Benfica, fitou Bruno Varela com o mesmo pedido em mente. O ex-colega até ao escalão de juniores no Caixa Futebol Campus, e ontem suplente dos encarnados, deixou expresso que a troca de camisolas iria ser consumada nos balneários, onde os jogadores já estariam mais resguardados da baixa temperatura que se fez sentir em Trás-os-Montes.

Pouco depois, os jogadores juntaram-se para aplaudir os adeptos do Benfica que se deslocaram ao recinto, mas receberam a reprovação da maior parte dos mesmos, que não retribuíram o gesto dos atletas encarnados.