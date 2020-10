Benitez partilha carta aberta a Luís Filipe Vieira

Francisco Benitez, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica pela llsta de Noronha Lopes, publicou no Facebook uma carta aberta a Luís Filipe Vieira, onde reiterou que a partilha de uma fotografia do líder das águias à Hitler foi um erro. "Lamento profundamente a publicação acidental de uma montagem fotográfica de tremendo mau gosto", assinalou, reforçando o pedido de desculpas.





Ainda assim, Benitez defendeu que Vieira também deve desculpas, lembrando um episódio numa assembleia geral. "Deve um pedido de desculpas aos sócios, especialmente a um, que destratou publicamente na assembleia geral do clube, a quem colocou as mãos no pescoço e que até hoje não teve direito a qualquer referência da sua parte, numa atitude grave de prepotência e desrespeito total pelo que são os valores do clube", registou."Carta aberta ao Exmo. Senhor Presidente Luís Filipe Vieira;Eu, Francisco Benitez, como ex-cabeça de lista do movimento 'Servir o Benfica' à Direcção do Sport Lisboa e Benfica e actual candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube na candidatura de João Noronha Lopes, lamento profundamente a publicação acidental de uma montagem fotográfica de tremendo mau gosto que me terá chegado através de uma rede social e que, por lapso, foi publicada e prontamente apagada minutos depois, assim que verifiquei a situação.Infelizmente, a imagem foi capturada e difundida ao público por quem vive, nos dias de hoje, da exclusiva visibilidade das redes sociais. Capturada de um círculo privado de 'amigos' nos escassos minutos em que esteve online e difundida mais de 24 horas depois com um claro e lastimável propósito: dividir os benfiquistas e lançar pó de forma vil e cobarde por quem assume um papel que se torna cada vez mais claro à medida que o calendário eleitoral avança. Lamento profundamente que um lapso tecnológico tenha permitido a publicação de uma imagem que condeno veementemente por tudo aquilo que ela significa. Abomino qualquer regime ditatorial, e ainda mais um regime ditatorial e genocida como o Nazi, e nunca associaria o presidente de um clube que amo a tal imagem, já que podendo discordar das suas opções de governação, lhe devo respeito institucional, nem contribuiria, de algum modo, para essa associação de forma intencional.Tendo noção de que a publicação por lapso partilhada foi tornada pública, achei por bem de imediato clarificar que tinha sido um erro e pedir desculpa pela partilha resultante de tal erro, porque a imagem pode, efectivamente, ferir susceptibilidades, incluindo a minha. Tal encerraria o assunto da minha parte.Para que fique bem claro e que o assunto fique encerrado: não me revejo na imagem acidentalmente partilhada por mim, abomino a imagem e tenho o maior respeito institucional por Luís Filipe Vieira, como presidente do Benfica, sendo disso prova toda a campanha positiva feita até aqui pelo movimento 'Servir o Benfica' de que muito me orgulho de representar.Como vê, não me coibi de pedir desculpa apesar de ter sido uma publicação acidental, por ter a perfeita noção da imagem que passou e que não devia ter passado. Penitencio-me pela minha inabilidade tecnológica que levou a um mal entendido grotesco.Tal não me impede de discordar fortemente de si e da sua condução do clube nos últimos quatro anos. Gostaria, a propósito de tal, que o senhor também pedisse desculpa aos sócios. Deve aos sócios um pedido de desculpas por ter sido incapaz de construir uma equipa vencedora perante adversários claramente enfraquecidos. Deve aos sócios um pedido de desculpas por ter tentado uma OPA cujos benefícios para o clube até hoje ninguém entende. E deve um pedido de desculpas aos sócios, especialmente a um, que destratou publicamente na assembleia geral do clube, a quem colocou as mãos no pescoço e que até hoje não teve direito a qualquer referência da sua parte, numa atitude grave de prepotência e desrespeito total pelo que são os valores do clube.É, pois, com muita pena que constato que o Benfica não vive perante os valores democráticos que sempre o caracterizaram e pelos quais darei sempre tudo de mim por defender intransigentemente. Porque sou benfiquista e porque sou democrata.Têm a palavra os sócios no próximo dia 30, ao optar pela verdadeira via que poderá reabrir o clube aos valores que sempre dele fizeram parte, votando na Lista B, liderada por João Noronha Lopes, e da qual tenho a honra de liderar a lista à Assembleia Geral.Francisco Benitez"