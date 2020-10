Benitez reclama ideia da BTV nas Casas do Benfica

Francisco Benitez aplaudiu o anúncio de Luís Filipe Vieira, de que a BTV será grátis nos pacotes NOS para as Casas do Benfica. O candidato à presidência dos encarnados reclama, no entanto, a ideia, sublinhando já ter anunciando essa proposta.





"O movimento congratula-se por Luís Filipe Vieira, depois de no dia 21 de setembro termos proposto que as Casas do Benfica não pagassem subscrição da BTV, tenha dado a entender que já existe acordo com a NOS, esperamos confirmar este acordo assim que Francisco Benitez assuma os destinos do clube", disparou, a, o líder do 'Servir o Benfica'.