Benitez recolhe assinaturas para movimento 'Servir o Benfica'

O movimento ‘Servir o Benfica’ anunciou que vai proceder à recolha de assinaturas com vista à formalização da candidatura junto da Mesa da Assembleia Geral para as eleições à presidência do clube, estatutariamente agendadas para o próximo mês de outubro. “Nestas segunda, terça e quinta-feira, alguns membros do movimento estarão presentes no Estádio da Luz para dar início à recolha presencial de assinaturas, momento em que poderão igualmente conhecer membros do movimento, apresentar sugestões e ouvir as nossas ideias. Estaremos junto à estátua do Rei Eusébio. Quem quiser assinar e ser proponente desta candidatura liderada por Francisco Benitez, junte-se a nós!”, convida o movimento ‘Servir o Benfica’, num ato que irá ocorrer sempre entre as 17h30 e as 20h00.