Benítez: «Rúben Dias? À primeira oportunidade a direção vende as famosas pérolas»

Francisco Benítez, candidato à presidência do Benfica, criticou a iminente venda de Rúben Dias ao Manchester City, deixando claro que se for eleito a sua postura será precisamente manter as pérolas da formação.





"Continuamos a deixar sair os nossos talentos e a ir buscar talentos de outros clubes. A nossa proposta é reter talentos e jogarem na equipa a duas ou três épocas. Esta direção diz que retém talentos mas à primeira oportunidade ou quando é necessário vende as famosas pérolas", afirmou à margem da Assembleia Geral das águias, que decorre esta sexta-feira.Precisamente sobre a AG, que serve para votar o Relatório e Contas da época passada, Benítez pediu uma mudança nos estatutos: "estas assembleias perderam poder institucional. A opinião dos sócios não conta. Não há consequências se os relatórios e contas e os orçamentos forem chumbados. A minha proposta é que se acontecer duas vezes tem de haver eleições antecipadas."O candidato disse ainda ter "votado contra pela falta de informação": "Não há explicação para a OPA falhada (gostava de conhecer o relatório do Conselho Fiscal) e para a passagem da BTV e Estádio para o clube."