Benito recorda passagem pela Luz: «Cresci muito no Benfica»

O internacional suíço Loris Benito, lateral esquerdo que foi campeão nacional pelo Benfica de Jorge Jesus em 2014/15 e é uma das alternativas da seleção helvética para a meia final da Liga das Nações, frente a Portugal, garante que continua a seguir a carreira dos encarnados a par e passo."A época que passei em Portugal não foi muito fácil porque não tive oportunidade de jogar com a regularidade que pretendia, mas foi de aprendizagem e cresci muito no Benfica", confidenciou o defesa, asseverando que a decisão de regressar à Suíça não afetou a sua ligação aos encarnados: "Saí para poder jogar mais, mas sou fã do Benfica. É um clube que vai ficar para sempre no meu coração e como esta época foram campeões dei os parabéns aos jogadores do meu tempo com quem ainda mantenho contacto".Loris Benito fez seis jogos pela equipa principal do Benfica e outros três pelo conjunto B no único ano que passou em Portugal. Tempo suficiente para o defesa, que também usufrui de nacionalidade espanhola, aprender a exprimir-se na nossa língua sem mácula, como demonstrou após o treino que a seleção suíça realizou no centro de estágio do Olival, casa do FC Porto.Contudo, o português não é o único idioma estrangeiro que Benito domina na perfeição, pois também respondeu, alternadamente, a questões em italiano e alemão e ainda se disponibilizou para falar a várias estações de rádio suíças no seu francês.