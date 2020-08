Benito recorda passagem pelo Benfica: «Cometi o erro de não falar com Jorge Jesus»

Loris Benito passou em 2014/15 pelo Benfica mas sem grande brilho. O lateral-suíço cumpriu apenas seis jogos oficiais na equipa principal dos encarnados e reconheceu um erro de águia ao peito.





"A grande diferença na segunda passagem pelo estrangeiro [fora da Suíça] foi o treinador. A mudança para Lisboa foi uma de muitas transferências do clube naquela época e cometi o erro de não falar com o então treinador Jorge Jesus, apenas com o diretor desportivo Rui Costa. Quando me mudei para Bordéus, o treinador Paulo Sousa não mediu esforços para contar comigo. Assim, senti um nível de confiança completamente diferente e fui capaz de me apresentar de maneira diferente e voltar a ter a confiança", vincou o jogador agora com 28 anos em entrevista ao portal Transfermarkt.Benito chegou a França em 2019 depois de quatro temporadas ao serviço do Young Boys.