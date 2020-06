Bento Kangamba: «Falei com Vieira e a testagem do plantel é perto de um milhão de euros»

O presidente dos angolanos do Kabuscorp, Bento Kangamba, socorreu-se de Luís Filipe Vieira para perceber de que forma é que o Girabola poderia voltar à atividade. O preço dos testes é incomportável para as possibilidades angolanas.





"Sei que não temos como fazer tantos testes da Covid-19, para concluir as cinco jornadas que ficaram por disputar. Falei com o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, e só a testagem do plantel está perto de um milhão de euros. Mas, mesmo sendo iniciativa dos clubes, a decisão precipitada", referiu o dirigente em declarações ao 'Jornal de Angola', abordando a anulação do campeonato angolano.Kangamba reforçou que suspender em definitivo o Girabola, prova que o Petro de Luanda liderava, foi uma "decisão precipitada". "Disse isso a três dirigentes com quem conversei. Apenas esse mês faria sentido. Não estou a dizer que tinha de se jogar, porque só as autoridades sanitárias são capazes de garantir as condições para o regresso à competição", sustentou.