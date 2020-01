Bernardo Silva analisa o campeonato português: «O Benfica tem de continuar concentrado»

Depois de ajudar o Manchester City a garantir a presença na final da Taça da Liga inglesa, Bernardo Silva falou aos microfones da Sport TV e analisou o campeonato português.





Apesar da vantagem de sete pontos que o líder Benfica tem para o FC Porto (2º), o jogador formado no Seixal não acredita que as contas do título estejam fechadas e lembra o que aconteceu na época passada."Campeonato decidido? Não, é óbvio que não. No ano passado o FC Porto tinha os mesmos pontos de avanço e o Benfica acabou por ser campeão. Um deslize, dois empates seguidos e tudo pode mudar. O Benfica tem de continuar concentrado e a fazer bem o seu trabalho se quer ser campeão", afirmou o internacional português.No próximo domingo (16h30) o Manchester City desloca-se até Londres para defrontar o Tottenham. Bernardo Silva vai encontrar o técnico José Mourinho e o médio Gedson e perspetivou esse duelo da 25.ª jornada da Premier League. "É sempre difícil jogar no novo estádio do Tottenham, que tem um ambiente muito forte. Vai ser bom encontrá-los e claro que espero ganhar", referiu.