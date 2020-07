Bernardo Silva 'candidata-se' a lateral esquerdo do Benfica em página de paródia a Jorge Jesus

Sempre atento à realidade do 'seu' Benfica e bastante ativo nas redes sociais, Bernardo Silva protagonizou este domingo um momento caricato, quando em resposta a um 'post' de uma página de paródia a Jorge Jesus se 'candidatou' ao lugar de lateral esquerdo do Benfica.





A resposta do craque do Manchester City surgiu numa publicação na qual a conta 'JJ Bóçe', uma das mais famosas no universo das paródia nacionais, é 'anunciado' que Jorge Jesus precisa de um lateral esquerdo para as águias. Bem humorado, Bernardo Silva aderiu ao pedido feito, tal como Ukra, que disse estar "disponível".