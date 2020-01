Bernardo Silva celebra golo do Benfica, é ofendido e responde desta forma

Bernardo Silva, conhecido adepto do Benfica, recorreu aos twitter para comemorar o golo da vitória dos encarnados frente ao Aves. O jogador do Manchester City acabou insultado, mas com uma resposta bem humorada (e com classe) terminou a conversa.





"Já viste a chatice que era se fossemos todos do mesmo clube? Mas gosto do teu entusiasmo. Estás sem dúvida no bom caminho. Boa continuação", respondeu o internacional português a um utilizador que chamou Bernardo Silva de "filho da p...".Recorde-se que o Benfica venceu o Aves por 2-1.