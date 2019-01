Bernardo Silva reage ao golo anulado ao Benfica: «Sou eu que estou a precisar de óculos ou...»

Polémica no Benfica-FC Porto: Pizzi fez o empate, mas o VAR anulou o golo Polémica no Benfica-FC Porto: Pizzi fez o empate, mas o VAR anulou o golo

Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ???? ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) 22 de janeiro de 2019

Apesar de estar em Manchester, Bernardo Silva não perde pitada do futebol nacional, nomeadamente do 'seu' Benfica. Esta terça-feira o jogador do City é mais um espectador do clássico com o FC Porto , da Taça da Liga, e através das redes sociais deixou o seu veredito, em jeito irónico, quanto ao lance mais polémico da primeira parte "Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ????", escreveu o internacional português na sua conta de Twitter, numa clara alusão ao lance do golo anulado a Pizzi, por fora de jogo de Rafa no início da jogada.