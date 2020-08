Bernardo Silva deixa Benfica e ruma à Holanda

Bernardo Silva vai deixar o Benfica oito anos depois. O médio português de 19 anos estava no Seixal desde 2012 após findar contrato com os encarnados, indo agora jogar na Holanda, mais propriamente ao serviço do Feyenoord.





O jovem jogador, de 1,90 metros, que chegou proveniente do Abrantes há oito anos não cumpriu qualquer minuto oficial na última temporada, depois de se ter estreado pela equipa B em 2018/19.Bernardo Silva conta com 33 internacionalizações pelas seleções jovens, tendo quatro jogos por Portugal Sub-19.