Bernardo Silva desmente Renato Paiva e atira: «Depois do ingrato, chegou o impaciente»

Bernardo Silva voltou este domingo a apontar ao Benfica. No Twitter, e partilhando um vídeo de uma entrevista de Renato Paiva, ex-treinador da equipa B dos encarnados, ao canal 11 - no qual o treinador diz que o agora jogador do Manchester City foi impaciente e "não quis esperar" saindo precocemente da Luz -, o internacional português sublinhou que "a máquina de descredibilizar quem vai contra as pessoas de cima continua cada vez mais forte".





Um treinador por quem tenho bastante respeito e carinho. Mas não corresponde à realidade... a máquina de descredibilizar quem vai contra as pessoas de cima continua cada vez mais forte. Depois do ingrato, chegou o impaciente. Fico à espera da próxima. https://t.co/4eJ6F0XDp4 — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 24, 2021

"Um treinador por quem tenho bastante respeito e carinho. Mas não corresponde à realidade... a máquina de descredibilizar quem vai contra as pessoas de cima continua cada vez mais forte. Depois do ingrato, chegou o impaciente. Fico à espera da próxima", escreveu.