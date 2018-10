Bernardo Silva e a passagem pelo Benfica: «É sempre difícil quando queres jogar»

Bernardo Silva recordou a passagem pelo Benfica, em entrevista ao jornal britânico 'inews'. O jogador entende que deve muito ao clube, mas salientou que não sabia se o seu futuro enquanto futebolista seria risonho, enquanto aguardava por ser aposta, nomeadamente na equipa principal."É sempre difícil quando queres jogar. Aos 16 e 17 anos não jogava nas equipas da formação e dificilmente entrava no onze inicial nos juniores. De certa forma, foi mais fácil lidar com isso. Mas claro que todos querem jogar na equipa principal. Quando cheguei à academia, nada era tão bom como é agora. O presidente fez um trabalho fantástico porque agora o Benfica tem a melhor academia em Portugal e, enquanto lá estive, houve uma grande evolução. Mas havia coisas que não funcionavam como deviam. Ainda assim, sou o o jogador que sou devido às experiências que tive no Benfica", referiu."Não estava preocupado se seria futebolista, mas não sabia se seria um jogador muito bom ou um mediano. Decidi fazer algo que me entretesse, que me ajudasse a conhecer pessoas e a manter-me ocupado", prosseguiu.Na entrevista, Bernardo Silva falou ainda do convite que recebeu do Manchester City, quando estava no Monaco, e afirmou que o facto de Guardiola ser o treinador dos citizens foi preponderante para a sua decisão."É o Pep! Um dos melhores treinadores de sempre. Depois de nos termos defrontado na Champions, falámos, ele deu-me os parabéns e conversámos sobre outras coisas. Mal recebi a oportunidade de ir para o City, para ser treinado por ele e para estar entre todos aqueles jogadores que temos. Como podia dizer que não?", explicou.O português, de 24 anos, já foi várias vezes alvo de elogios por parte do técnico catalão, o que tem uma explicação, na visão do jogador. "Tento sempre jogar para a equipa, não só para mim. Penso que tenho as qualidades que o treinador quer: pressionar alto, criar oportunidades e desfrutar de ter a bola e de controlar o jogo", argumentou.