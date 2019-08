Bernardo Silva e a saída do Benfica: «Jesus pôs-me a lateral-esquerdo e fui falar com Jorge Mendes»

Bernardo Silva concedeu uma entrevista à BBC Radio 5 na qual abordou o seu percurso no Benfica. O jogador do Manchester City começou por revelar parte da família e amigos até... é do Sporting."Para ser honesto, a rivalidade é grande não só em Lisboa, mas em Portugal. No Norte é entre Benfica e FC Porto. Pessoalmente, sempre vivi com adeptos de Benfica e Sporting. A minha mãe é do Sporting, o meu pai é do Benfica. A maioria dos meus amigos é sportinguista. Sabemos conviver mas quando o jogo começa, a rivalidade é grande. Os meus pais estão divorciados. A família da minha mãe é do Sporting e a do meu pai do Benfica. Felizmente, sou benfiquista. Não sei. Acho que quando somos crianças não escolhemos. Ou é por causa do teu pai, ou porque o Benfica está a ganhar mais nesse momento. Mas felizmente escolhi o Benfica porque é o melhor clube de Portugal. Passei lá 12 anos, metade da minha vida foi passada no Benfica", referiu.O internacional português revelou ainda que foram mesmo dois sportinguistas os responsáveis pela sua entrada nas escolas do Benfica: "Quando fiz sete anos, o meu avô e a minha mãe ofereceram-se a possibilidade de jogar nas escolas Benfica por alguns meses. Só tive de pagar dois meses e depois fui selecionado para o patamar seguinte. Em 12 anos de Benfica, a minha família pagou um ou dois meses. Um sportinguista [avô] colocou-me nas escolas do Benfica, porque ele sabia que eu era um grande benfiquista e queria jogar pelo Benfica. Ofereceu-me esse presente, juntamente com a minha mãe. Sei que terá sido difícil para eles mas era o que eu queria e estou muito grato."A saída para o Monaco foi outro dos temas abordados na entrevista. Bernardo Silva falou do sonho em chegar à equipa principal, mas viu-se forçado a sair porque não estava nos planos do técnico Jorge Jesus. E, quando esteve, foi numa posição que estranhava."Joguei três jogos, 5 minutos em cada um. Depois tive de sair para o Monaco, porque não tive as oportunidades que queria na equipa. Queriam que regressasse à equipa B, onde já tinha jogado uma época, mas eu queria avançar. Foi difícil sair mas tinha de o fazer. Desde os sete anos que o meu sonho era chegar à equipa principal. Mas quando cheguei lá, na pré-temporada, comecei a aperceber-me que as pessoas não contavam comigo. Depois nessa pré-época o treinador colocou-me a lateral-esquerdo. Então falei com o treinador e com o meu agente, Jorge Mendes. Sair foi uma boa decisão, porque o Monaco foi uma grande oportunidade para mim", concluiu.