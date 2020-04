Bernardo Silva e o desejo de voltar ao Benfica: «Não quero regressar demasiado velho»

Bernardo Silva teve uma conversa animada no direto no Instagram realizado para o canal BRFootball em que até culpou o amigo João Moutinho de querer boicotar a vídeochamada. Um dos temas aflorados voltou a ser o hipótetico regresso ao Benfica, numa altura futura da carreira que não consegue ou não quer estabelecer para já.





"Não quero responder a isso. O que posso dizer é que daqui por um, dois, três anos claramente não voltarei, estou num grande clube no qual tenho muito prazer a jogar. Não quero regressar agora mas também numa altura em que esteja demasiado velho, quero regressar em boas condições físicas para ajudar a equipa, mas não agora", reiterou o internacional português, atualmente com 25 anos, em conversa aberta onde deixou expresso o desejo de "regressar definitivamente" às águias, onde só cumpriu três jogos oficiais pela equipa principal, em 2013/14."Era o meu sonho enquanto miúdo, era um adepto do Benfica, ia a todos os jogos do Benfica com o meu pai e os amigos. Sempre quis jogar no Benfica. Quando jogava na equipa B com 19 anos não tive essa oportunidade porque o treinador não me queria lá ou porque achavam que não estava capaz de jogar na primeira equipa. Foi uma grande deceção para mim. Fui jogar para o Monaco. Tenho esta lacuna no meu coração e preciso de a preencher, não agora mas quando voltar ao Benfica um dia", afirmou o agora criativo do Manchester City, que tem contrato com os citizens até junho de 2025.Bernardo Silva elogiou ainda a equipa do Benfica. "Tenho muitos amigos por lá, jogo com eles na Seleção. Rúben Dias, Ferro e Pizzi, um grande amigo meu, e é divertido na Seleção. Eles têm uma equipa muito boa", apontou.