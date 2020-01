Bernardo Silva: «Gostava de voltar ao Benfica»

Bernardo Silva reconheceu em declarações à 'Benfica Play', que gostava de seguir o percurso de Rui Costa e um dia voltar ao clube da Luz, onde foi formado.





"Gostava bastante do Rui Costa, é um nome bastante importante para o nosso futebol, não só para os adeptos do Benfica mas também para o futebol português. Sempre foi um grande exemplo para mim. Ver um ídolo despedir-se do teu clube, saber que nunca mais vais voltar a vê-lo jogar futebol é sempre marcante", começou por frisar o médio, que agora brilha ao serviço do Manchester City."Já disse que gostava de ter o mesmo percurso que alguns jogadores percorrem inclusivamente o Rui Costa, as pessoas sabem que eu gostava de voltar ao Benfica."