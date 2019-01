Bernardo Silva para J. Marques: «Aceito os óculos. Dioptrias? Se não me engano são 36»

Olá @FranciscoMarkes , vejo sim também! Felizmente e apesar de ser benfiquista nao vejo só para um dos lados. Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso... Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36 ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 23, 2019

Está animada a troca de galhardetes entre Francisco J. Marques e Bernardo Silva nas redes sociais. Tudo a propósito doque operdeu terça-feira, diante do, acabando eliminado nas meias-finais da Allianz Cup.No último 'capítulo' o jogador do City diz que precisa de óculos com "36 dioptrias", numa alusão aos 36 títulos nacionais dos encarnados.Mas recordemos o que se passou. O árbitro na partidae Bernardo, antigo jogador do Benfica,"Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ????"Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto,. "Olá @BernardoCSilva, sim, parece que estás a precisar de óculos. Teremos todo o gosto em oferecer-te um par quando vieres cá jogar pela seleção, em junho. Para perceber as dioptrias, na segunda imagem vês alguma irregularidade?"Instantes depois Bernardo voltou 'à carga'. "Olá @FranciscoMarkes , vejo sim também! Felizmente e apesar de ser benfiquista nao vejo só para um dos lados. Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso... Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36."