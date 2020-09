Bernardo Silva e o Benfica Campus: «Dever de continuar a formar (e aproveitar) os melhores»

Bernardo Silva, atualmente no Manchester City, é um dos jogadores formados no Benfica Campus e, também por isso, não quis deixar de assinalar os 14 anos do centro de treinos e formação do clube da Luz.





De Bernardo Silva a João Félix: Benfica Campus celebra 14 anos De Bernardo Silva a João Félix: Benfica Campus celebra 14 anos

A carregar o vídeo ...

Parabéns @SLBenfica pelos 14 anos de #BenficaCampus

Um grande projecto que tem o dever de continuar a formar (e aproveitar!!) os melhores — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2020

O internacional português publicou uma mensagem nas redes sociais, dando os parabéns ao Benfica pelo projeto e lembrando que "é um dever" continuar."Parabéns Benfica pelos 14 anos de Benfica Campus. Um grande projeto que tem o dever de continuar a formar (e aproveitar!!) os melhores", pode ler-se na publicação de Bernardo Silva nas redes sociais.