Bernardo Silva: «Serei o único benfiquista desapontado por não termos debates na BTV?»

Bernardo Silva lamentou a ausência de debates na BTV entre os candidatos às eleições para presidente do Benfica, marcadas para outubro.





"Com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV? Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projectos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube", expressou no Twitter o médio do Manchester City, formado no Benfica e que nunca escondeu a paixão pelo clube da Luz.