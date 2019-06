Besiktas aponta a Salvio

O Besiktas está atento à situação de Eduardo Salvio e, de acordo com a imprensa turca, já contactou o empresário do extremo dos encarnados, Agustín Jiménez.

Face à possível saída de Ricardo Quaresma, os responsáveis do clube de Istambul apontam a Salvio, tendo uma proposta na calha. A imprensa da Turquia assinala, no entanto, que as negociações estão numa fase embrionária.

Cobiçado pelo Fenerbahçe, Salvio está ainda na lista do Boca Juniors. O clube argentino, de resto, e como o nosso jornal deu conta, também contactou o seu agente. O extremo não se mostrou muito interessado em voltar à Argentina nesta fase da sua carreira.

Com contrato até 2022 (renovou no início de 2019), Salvio, de 28 anos, perdeu espaço com Bruno Lage. Em 2018/19, realizou 28 jogos e marcou seis golos.