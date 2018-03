O presidente do Besiktas prepara-se para ir a Lisboa negociar diretamente a continuidade de Anderson Talisca no clube, noticiou ontem a imprensa turca. Fikret Orman tem, inclusive, um plano para segurar o médio. Segundo as informações veiculadas na Turquia, face ao desempenho que Talisca tem tido – e depois de conhecida a convocação para os encontros de preparação da seleção brasileira deste mês (Rússia e Alemanha) –, o dirigente decidiu assumir diretamente as negociações com os encarnados.

O clube de Istambul pretende negociar com o Benfica uma redução do preço a pagar para ficar com Talisca em definitivo. No contrato de empréstimo, ficou definida um cláusula de opção de compra de 25 milhões de euros, a que serão deduzidos os 4 milhões pagos pela cedência temporária.

