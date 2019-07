Bilhetes à venda hoje para a apresentação

Os bilhetes para o encontro de apresentação são hoje colocados à venda. Os campeões nacionais defrontam o Anderlecht, dia 10 de julho, no Estádio da Luz, a partir das 20 horas, no primeiro jogo de preparação.

Os ingressos estão à venda a partir das 9h desta terça-feira, nas bilheteiras do estádio, no site do clube, em lojas oficiais dos encarnados e em várias Casas. Os preços variam entre os 10 e os 45 euros.

Antes disso, os adeptos vão poder ver os craques em ação no sábado, no treino aberto que terá lugar no Seixal.