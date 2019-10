Bilhetes da Taça de Portugal à venda esta terça-feira

Os bilhetes para o jogo de sexta-feira frente ao Cova da Piedade, para sócios do Benfica com RED Pass, são hoje colocados à venda a partir das 9h00 no Estádio da Luz, casas do Benfica e lojas oficiais. O preço dos ingressos varia entre os 10 e os 15 euros. Caso não esgotem, continuarão à venda amanhã para sócios.

Entretanto, também o clube da margem sul coloca hoje os ingressos à venda, a partir das 12h00. Por 10 euros, e exclusivamente para sócios do clube, será possível garantir lugar para ver o jogo com os encarnados, mas há duas condições: é preciso ter a quota de setembro em dia e só é possível assegurar um bilhete por cartão de sócio.