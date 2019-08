Bilhetes para Braga colocados hoje à venda

O Benfica coloca hoje à venda os bilhetes para a deslocação ao terreno do Sp. Braga, a contar para a quarta jornada, e que se disputa no domingo a partir das 21 horas. Os ingressos disponibilizados, que custarão pelo menos 31 euros, estarão à venda nas bilheteiras do Estádio da Luz a partir das 9 horas, assim como em todas as casas dos encarnados espalhadas pelo país que disponham de um sistema de bilhética.





Entre as 9 e as 15 horas de hoje, os bilhetes serão disponibilizados apenas a sócios que tenham red pass. A partir das 15h00, os ingressos passarão a ser vendidos também a todos os outros sócios sendo que, às 9 horas de amanhã, casos não esgotem até lá, todos os adeptos sem filiação poderão adquirir bilhetes para apoiar os campeões nacionais no Municipal de Braga.