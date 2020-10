Bilhetes para o Benfica-Standard Liège esgotados

Os bilhetes para o jogo com o Standard Liège, da Liga Europa, agendado para quinta-feira, já estão esgotados. Nas bancadas da Luz vão poder estar 4.875 espectadores, o equivalente a 7,5% da capacidade do recinto.





O Benfica, que colocou os ingressos à venda na segunda-feira, apenas online, alertou para a necessidade de todos os espectadores que marcarem presença no estádio, com capacidade total para 65.000 pessoas, respeitarem "a legislação em vigor, bem como normas e orientações relativas à Saúde Pública e emanadas pela DGS". O clube, que não recebe público no estádio da Luz há sete meses, alerta para o facto de os bilhetes serem "nominais e intransmissíveis".O encontro entre o Benfica e os belgas do Standard Liège, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, às 20 horas.