Bino defende-se das críticas e deseja sorte a João Félix

Bino, treinador dos juvenis do FC Porto que orientou João Félix na formação dos azuis e brancos, antes de o jogador se mudar para o Benfica, utilizou a rede social Facebook para se defender relativamente às declarações que havia proferido em relação ao jovem futebolista, numa entrevista à TSF – afirmou, por exemplo, que o avançado"Foi com enorme espanto e tristeza que, após uma entrevista de carreira com 40 minutos, verifico que as minhas palavras foram tiradas do contexto, encurtadas, distorcidas e direcionadas para um 'não tema'. Talvez com o propósito de alimentar rivalidades clubísticas, das quais me demarco linearmente", atirou o antigo jogador."Em bom rigor, e não tendo sido treinador do João Félix na época em que saiu, apenas posso repetir o que me foi transmitido, não tendo vivido qualquer momento de negociação relativamente à permanência ou à saída do atleta", prosseguiu Bino, na página pessoal do Facebook, deixando, depois, uma mensagem ao jogador do Benfica."Eu e os representantes do jogador já esclarecemos toda a situação e os pontos foram devidamente clarificados. Como não poderia deixar de ser, e sem colocar em causa o seu percurso profissional, desejo todo o sucesso do Mundo ao João Félix e a todos os atletas que por mim passaram na formação, que é um momento de aprendizagem. O mérito será sempre deles no sucesso alcançado, ancorados nas pessoas mais próximas", finalizou.