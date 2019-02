Bino recorda que João Félix não lidava bem com o banco e explica saída do FC Porto

João Félix começou no FC Porto mas em 2015 mudou-se para o Benfica , onde agora é uma das jóias do plantel às ordens de Bruno Lage. Uma mudança que Bino, antigo treinador do jovem avançado na altura em que vestia a camisola dos dragões, recordou."Essa fase já nem foi comigo, mas sei de alguma insatisfação do João Félix, porque na altura outros jogadores também davam rendimento. Mas o FC Porto pretendia continuar com ele, só que como havia o interesse do Benfica, e aqui há alguns valores que se levantam, o João Félix acaba por não querer assinar pelo FC Porto e assina pelo Benfica. Ele já ganhava dinheiro no FC Porto, mas o Benfica ofereceu muito mais", revelou o antigo jogador de dragões e leões em entrevista à TSF.Bino recorda ainda que João Félix não gostava muito de ficar no banco: "Quando nos dizem que temos muito talento não precisamos de correr muito, porque pensamos que esse talento nos vai levar seja onde for. É impensável que não joguemos porque somos os melhores. Foi um bocadinho isto que se foi passando", referiu o técnico, sublinhando que é preciso ter cuidado com a rápida valorização de um jogador.