A revista 'Sábado'que o blogue 'Mercado de Benfica', que nos últimos meses tem divulgado os emails dos encarnados, está a par da investigação que as autoridades judiciais estão a levar acabo contra si.Os autores do referido blogue divulgaram um ofício da procuradora Vera Camacho aparentemente dirigido ao serviço de alojamento de blogues 'wordpress', no qual a magistrada pede a identificação dos IP utilizados para alimentar a página, explicando que aquele espaço divulgou um documento policial protegido por lei.O blogue partilhou uma informação da Polícia Judiciária relativa ao início da investigação do caso que levou à detenção do assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves. E mais recentemente divulgou todo o processo relativo à oferta de bilhetes a Mário Centeno, ministro das Finanças.