Luís Boa Morte, antigo extremo do Arsenal e da Seleção, esteve ontem no Estádio da Luz, como olheiro do clube inglês, de acordo com informação prestada pelo Benfica.Os gunners têm estado constantemente presentes no recinto das águias, seguindo Zivkovic. O sérvio também está no radar do Fulham, tal como o nosso jornal adiantou em tempo oportuno.Manchester United (João Ferreira), Eintracht Frankfurt (Helena Costa), Metz (José Ferreira), Sporting Kansas City (Rui Marques), Estoril (Hugo Gomes) e Torreense (Pedro Canoa) completaram os clubes ontem presentes.